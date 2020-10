Fernsehkritik: TV-Tagebuch

Keine Hoffnung auf Heilung: Wiener "Tatort" im Medizindschungel

"Krank" ist in diesem Austro-Tatort am Sonntag auf ORF2 nicht nur das System, in dem Moritz Eisner und Bibi Fellner einen Mörder jagen, sondern der ganze Fall