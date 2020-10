"Last Week Tonight" arbeitet vor Präsidentenwahlen Grundsatzthemen auf

John Oliver über die Grausamkeiten der USA für Asylsuchende. Foto: Screenshot HBO/Youtube

Das Lachen hat John Oliver in seinen Erklärstücken zur US-Wahl schon ein Stück hinter sich gelassen. Diesen Sonntag erklärte der TV-Satiriker in "Last Week Tonight" jene Gemeinheiten und Grausamkeiten, mit denen die USA Asylsuchenden begegnen.

Nicht alle dieser Maßnahmen sind so offensichtlich drastisch wie die Aufsehen erregende Trennung von Angehörigen – aber ebenso wirkungsvoll. Oliver zeigt in seinem Beitrag zu Asyl in den USA Präsident Donald Trump, wie er sich bei einer Rede über Asylsuchende lustig macht. Er zeigt etwa eine Anwältin vor Asylwerbern. Würde es helfen, wenn ich tot vorstellig werde, um meine Lebensgefahr zu dokumentieren?, fragt einer voll tiefschwarzem Zynismus. Auch das würde nicht unbedingt helfen, antwortet die Asylanwältin völlig ernst.

Der Etat-Videotipp zur Einstimmung auf die US-Wahl auf Youtube:

LastWeekTonight

(red, 26.10.2020)