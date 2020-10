Google machte in einem Monat 139 Millionen Dollar mit Politwerbung in den USA

Foto: Youtube

Für das Google-Videoportal Youtube wird 2020 trotz Corona ein sehr gutes Jahr: Das Portal kann laut einem Bericht von Bloomberg nur einen Teil der jener Werbespots zur US-Wahl tatsächlich unterbringen, die geordert werden. Die Werbepreise hätten sich angesichts der Nachfrage teils verdoppelt.

Bloomberg zitiert interne Quellen, wonach an einzelnen Tagen bis zu drei Viertel der für Politwerbung nachgefragten Werbeplätze fehlten. Eine Youtube-Sprecherin nannte der Nachrichtenagentur keine Zahlen, sprach aber von schwankenden Werten der Überbuchungen.

Weltgrößte Werbeumsätze

Vor allem in den potenziell wahlentscheidenden Swing States sind Werbeplätze Mangelware, hier gibt es drastische Preissteigerungen. Google-Mutter Alphabet wird am Donnerstag ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlichen. In den USA meldete die Suchmaschine zuletzt 139 Millionen Dollar Einnahmen aus politischer Werbung in einem Monat, laut Bloomberg ohne Video-Umsätze.

Google veröffentlichte erstmals für 2019 Daten über die Werbeumsätze von Youtube – 15,15 Milliarden US-Dollar. Alphabet/Google hat – Youtube inklusive – die weltgrößten Werbeumsätze. 2019 meldete Alphabet 162 Milliarden Dollar aus Werbung, davon 98 Milliarden aus Werbung in der Suche.

In Österreich zeigt die 2020 erstmals eingehobene Digitalsteuer, dass internationale Onlinekonzerne hier mit Werbung (grob hochgerechnet) rund eine Milliarde Euro Werbeumsatz machen dürften. Das übersteigt die Werbeeinnahmen jeder klassischen Mediengattung in Österreich.