Marketingfachmann Alexander ist der zweite deutsche "Prince Charming" bei Vox. Foto: Vox

Während sich bei VIP Temptation Island halbnackte, schwer mit Prosecco betankte Frauen an D-Promi-Männern reiben (und RTL das "Verführung" nennt) oder in Sommerhaus der Stars am Rande des Erträglichen gemobbt und gekeift wird, startet auf Vox mit Prince Charming quasi das Wellness-Programm unter den herbstlichen Trash-Formaten.

Dabei folgt das Bauprinzip der Kuppelshow dem altbekannter Bachelor-Formate: Auf einer griechischen Insel balzen 20 Männer um die Gunst von Marketingfachmann Alexander. Die vorjährige Debütstaffel wurde mit dem begehrten Grimme-Preis ausgezeichnet, sie lieferte "echte, emotionale Momente", so die Begründung der Jury.

Die Unbefangenheit der ersten Ausstrahlung hat Staffel zwei natürlich nicht mehr, die Teilnehmer wissen, was sie erwartet, es wird entsprechend aufgedreht und taktiert. Und dennoch bleibt die Grundstimmung auch diesmal anders als bei vergleichbaren Formaten: freundlich, offen und – trotz kleiner Bitch-Fights zwischen den Kandidaten – immer respektvoll. (Nana Siebert, 27.10.2020)