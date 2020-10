Foto: HR

20.15 LAND UND LEUTE

Universum: Der Bregenzerwald Hermann Maier erkundet mit Toni Innauer Berge und Täler dieses schönen Flecken Österreichs, unter anderem den Hausberg des ehemaligen Skispringers: die Kanisfluh bei Bezau. Bis 21.05, ORF2

20.15 START-UP

Zwei Minuten, zwei Millionen – Der perfekte Pitch Aufstrebende Unternehmer stellen ihre Geschäftsidee einer kritischen Jury vor, die dann investiert – oder eben nicht. Sie haben zwei Minuten Zeit. Bis 23.45, Puls4

20.15 DOKUMENTATION

Der Thiem-Spirit Ein Jahr im Leben des Tennisweltranglistenspieler – von der umstrittenen Adria-Tour bis zu New York bei den US Open. Bis 21.10, Servus TV

20.15 THEMENABEND

Amerika hat die Wahl: Trump gegen Biden Das Doppelporträt wie die dreiteilige Doku Aus der Traum? Die Amerikaner im Wahljahr werfen einen kritischen Blick auf die gespaltene Gesellschaft der USA. Bis 0.55, Arte

21.05 DOKUMENTATION

Universum History: Hallstatt und das weiße Gold – Die Salz-Saga Maria Hofstätter spielt die Salzfürstin, wie sie und ihre Familie vor rund 2500 Jahren lebten. Bis 22.00, ORF2

22.00 SATIRE

Willkommen Österreich Schauspielerin Katharina Straßer und Krimiautor Thomas Raab sind die Gäste bei Stermann und Grissemann. Bis 22.55, ORF1

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz & quer: Die Waffen des Lichts– ein amerikanischer Glaubenskrieg Der evangelikale Prediger Rob Schenck ist Anhänger der Waffenlobby in den USA und gegen Abtreibung. Aufgrund eines Ereignisses beginnt er seine Haltungen zu reflektieren. 23.25 Ein anderes Land –Warum die Reformation in Österreich so rasch einen durchschlagenden Erfolg hatte. Bis 0.20, ORF2

23.15 NOCH EINMAL SATIRE

Dave (1) David Scheid begibt sich als Influencer auf die Suche nach "Fame". Begleitet wird er vom jungen Filmemacher Jan Nikolaus (Jan Frankl). Bis 23.40, ORF1

23.55 SPIELBERG

Steven Spielbergs "Die Verlegerin" über das Verhältnis von Politik und Presse fokussiert ganz auf die von Meryl Streep dargestellte Medienfrau: 23.55, HR. Foto: HR

(Doris Priesching, 27.10.2020)