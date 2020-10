Polizeibeamte überprüften das Fahrzeug nahe der Grenze zum Burgenland. Foto: imago images/Action Pictures

Polizisten kontrollierten am Montagnachmittag ein Fahrzeug in der westungarischen Ortschaft Vitnyéd, nur zwanzig Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Offenbar wurde den Beamten während der Überprüfung schnell klar, dass es sich bei dem Wagen um ein Schlepperfahrzeug mit fünf Migranten auf dem Weg nach Österreich handelt. Während der anschließenden Amtshandlung ergriff der Fahrer die Flucht – in der einen Hand eine Schusswaffe, in der anderen eine Handgranate, wie ungarische Medien berichten.

Die Polizei folgte ihm und gab dabei einen Warnschuss ab, als die Granate in der Hand des Flüchtenden explodierte. Der Mann starb sofort, eine Identifizierung war nicht möglich, heißt es in Medienberichten.

Ein zweiter mutmaßlicher Schlepper wurde verhaftet. Drei Migranten gelang die Flucht, nach ihnen wird gefahndet. Zwei weitere wurden festgenommen und in eine Einrichtung an der serbischen Grenze gebracht, von wo sie abgeschoben werden sollen, wie es in einem Medienbericht heißt. (red, 27.10.2020)