Stehen Sie auf einer Warteliste, oder haben Sie es schon erfolgreich hinter sich? Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Vorne einsteigen, in der Waggonmitte das Formular ausfüllen, ein paar Sitzreihen weitergehen, geimpft werden, hinten wieder aussteigen – fertig. So läuft die Impfaktion der Stadt Wien ab, zumindest wenn man in einer der sogenannten Impf-Bims einen Termin reserviert hat. Zusätzlich kann man sich auch in Impfzentren oder beim Hausarzt gegen die Grippe impfen lassen. 400.000 Impfdosen hat sich die Stadt Wien für die Gratis-Impfaktion gesichert – ein Umstand, der auch kritisiert wurde, da es in den Bundesländern gleichzeitig zu Versorgungsengpässen kam. Doch die Menge der insgesamt bestellten Dosen richtet sich nach dem Bedarf im Vorjahr – und die Österreicher sind nun einmal Impfmuffel. Durch Nachbestellungen sind es nun 1,86 Millionen Impfdosen, die in dieser Saison für ganz Österreich zur Verfügung stehen werden – würden diese alle verimpft, würde dies die Durchimpfungsrate im Land von acht auf 21 Prozent erhöhen.

Stimmen aus dem Forum

Gute Erfahrungen hat dieser User mit der Impfaktion in Wien gemacht:

Userin "AlexandraG" berichtet aus Kärnten:

Dieser User erzählt von der Situation in Mattersburg:

Manche waren dieses Jahr zum ersten Mal bei der Grippeimpfung:

Andere verzichten lieber darauf:

Waren Sie dieses Jahr schon bei der Grippeimpfung?

An die Wienerinnen und Wiener: Haben Sie die Gratis-Aktion der Stadt genützt? Wie gut hat das vor Ort funktioniert? Und wie war das in den Bundesländern? Stehen Sie auf einer Warteliste? Lassen Sie sich jedes Jahr impfen, oder war das heuer eine Ausnahme? (aan, 29.10.2020)