Die Klappe am Sammelbehälter der Nasa-Sonde schließt nicht mehr, das Sammelmaterial driftet langsam ins All davon

So wie auf dieser Illustration soll das Sammelgut in der Rückkehrkapsel, der Sample Return Capsule (SRC), verstaut werden. Illustr.: Nasa

Die Nasa-Forschungssonde Osiris-Rex hat in der vergangenen Woche als erste US-Sonde überhaupt Proben von der Oberfläche eines Asteroiden eingesammelt. Obwohl das komplizierte und mehrstündige Manöver grundsätzlich nach Wunsch verlaufen war, könnte Osiris-Rex seine kostbare Beute wieder abhanden kommen: die Sonde hatte sich offenbar "überfressen". Nachdem sich die Sonde in der Nacht auf Mittwoch der Oberfläche des Asteroiden genähert und einen 3,4 Meter langen Roboterarm ausgefahren hatte, dürfte er rund 400 Gramm Probenmaterial aufgenommen haben. Geplant waren mindesten 60 Gramm gewesen. Dabei haben sich offenbar größere Gesteinsbrocken so im Auffangbehälter verkeilt, dass der Deckel nicht mehr vollständig schließen konnte.

"Beträchtlicher Teil" der Beute verloren

Ein "beträchtlicher Teil" der gesammelten Masse sei bereits entwichen, sagte der Leiter der Mission Dante Lauretta. Wie viel genau, sei aber noch unklar. Um nicht noch mehr von der entnommenen Probe vom Asteroiden Bennu zu verlieren, will die Nasa diese nun deutlich früher als geplant sicher verstauen. Bereits am Dienstag solle der Versuch unternommen werden, die Probe sicher in das Innere der Sonde zu verfrachten, teilte die Nasa am Montag (Ortszeit) mit. Ursprünglich sei das erst für den 2. November geplant gewesen.

Video: Wie die Probensammlung ablief. Die Klappen (bei 0:24 als rote Linien dargestellt) des Tagsam schließen nicht mehr ordnungsgemäß. OSIRIS-REx Mission

Am 22. Oktober erhielt das Osiris-Rex-Missionsteam Aufnahmen, die zeigten, dass der Sammelkopf des Raumfahrzeugs mit Material überfüllt war. Die Bilder ließen auch erkennen, dass einige der Partikel langsam aus dem sogenannten Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (Tagsam) zu entkommen schienen. Eine Klappe am Tagsam ermöglicht das leichte Aufnehmen von Material in den Sammelkopf und sollte sich nach Sammelmanöver schließen. Größere Steine, die nicht vollständig durch die Klappe in das Tagsam gelangt waren, verhindern nun jedoch, dass der Deckel wieder vollständig zugeht.

Rund um die Uhr an der Arbeit

"Die Fülle an Material, die wir bei Bennu gesammelt haben, hat es möglich gemacht, unsere Entscheidung zum Verstauen zu beschleunigen", sagte Lauretta von der University of Arizona, Tucson. "Das Team arbeitet jetzt rund um die Uhr, um die Verstauung zu beschleunigen, damit wir so viel von dem Material wie möglich schützen können, um es zurück zur Erde bringen zu können.".

Im Gegensatz zu anderen Manövern, bei denen Osiris-Rex ganze Operationssequenzen autonom abspult, erfolgt das Verstauen der Probe schrittweise und erfordert die Kontrolle des Teams. Dieses sendet die vorläufigen Befehle an die Sonde, um die Verstauungssequenz zu starten. Sobald Osiris-Rex einen Schritt abgeschlossen hat, sendet die Sonde Telemetriedaten und Bilder und wartet auf die Bestätigung des Teams, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Die Bilder zeigen jenen von den Nasa-Forschern "Nightingale" getaufte Stelle, an der Osiris-Rex Proben von Bennu eingesammelt hat. Foto: AFP/Nasa

Heikle Aufgabe mit langer Leitung

Die Signalübertragung zwischen der Erde und dem Raumfahrzeug dauert derzeit etwas mehr als 18,5 Minuten. Jeder Schritt der Sequenz erfordert also eine Kommunikationszeit von 37 Minuten. Während des gesamten Prozesses überprüft das Missionsteam kontinuierlich die Ausrichtung des Tagsam, um sicherzustellen, dass der Sammelkopf ordnungsgemäß in der Sample Return Capsule (SRC), der Rückkehrkapsel für die Proben, platziert ist.



Der Prozess wird auch von Kameras genau überwacht, um das aus dem Sammelkopf austretende Material zu beobachten und sicherzustellen, dass keine Partikel die Verstauung der Proben behindern. Das Missionsteam geht davon aus, dass der gesamte Vorgang mehrere Tage dauern wird. Am Ende werden Gestein und Staub vom Asteroiden Bennu für die Rückreise zur Erde sicher im SRC versiegelt sein. (red, 27.10.2020)