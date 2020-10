Welches ist Ihr liebstes Innereien-Gericht? Foto: Olesia Shadrina Getty Images/iStockphoto

Während sich bei manchen beim Gedanken daran, Innereien zu essen, der eigene Magen buchstäblich umdreht, schätzen andere diese als abwechslungsreiche und aromaintensive Alternative zu den üblichen Fleischgerichten. Zudem gelten Innereien als fettarm und mineralstoff- sowie vitaminreich. Deren Zubereitung erfordert allerdings einiges an Können – abgesehen von wenigen, recht simplen Gerichten wie Zunge oder Hirn.

Hirn mit Ei, bitte!

Wer sich kochtechnisch also nicht so wirklich über die Innereien-Zubereitung traut, aber nicht auf den Genuss verzichten möchte, wird mit Sicherheit in traditionellen Wiener Gasthäusern fündig. Neben den Klassikern der Wiener Küche wie Schnitzel oder Tafelspitz finden sich auch Gerichte wie Beuschel, Bruckfleisch, Milzschnitte oder Hirn mit Ei auf so manchen Speisekarten. User "LagunaVerde" spricht sich klar für das Essen von Innereien aus:

Dass die Zubereitung von Innereien und anderen tierischen Produkten allerdings nicht bei jedem auf Anklang stößt, berichtet dieser User:

Essen Sie gern Innereien?

Welche Gerichte schätzen Sie besonders? Bereiten Sie diese auch selbst zu? In welchen Lokalen schmecken Innereien besonders gut? Aus welchen Gründen lehnen Sie es ab, Innereien zu essen? (mawa, 30.10.2020)