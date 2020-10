Das Kriegsdrama soll in extrem hoher Auflösung 8K gedreht werden

Die Serie "Das Boot" bekommt eine dritte Staffel – in 8K.

Foto: Stephan Rabold / Bavaria Fiction GmbH / Sky

München/Berlin – Die Serie "Das Boot" geht in eine dritte Staffel. Das kündigte die Pay-TV-Plattform Sky am Dienstag an. "Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Staffeln freuen wir uns darauf, 'Das Boot' endlich weitererzählen zu können", sagte der zuständige Sky-Manager Marcus Ammon laut Mitteilung. "Die Serie hat eine treue Fangemeinde, 96 Prozent der Zuschauer der ersten Episode der zweiten Staffel blieben bis zur letzten Folge dabei."

Bavaria Fiction wird auch Season 3 des Kriegsdramas produzieren, diesmal in der extrem hohen Auflösung 8K. "Das Boot" sei die erste Serie weltweit, die in 8K und der Tonqualität Dolby Atmos hergestellt werde, betonten die Macher. (APA/dpa, 27.10.2020)