Im Bereich der Akkuentwicklung tun sich immer wieder spannende Entwicklungen auf. Ein französisches Unternehmen will nun Lithium-Akkus mit neuartigen Kohlenstoff-Elektroden in Produktion schicken, die die Kapazität und Leistung massiv steigern sollen. Microsoft will außerdem die letzten Nutzer des Internet Explorer vertreiben. QAnon-Verschwörungserzähler fühlen sich außerdem von Youtube zensiert und reichen Klage ein. Und wir liefern einen Rückblick auf Minesweeper, Solitär und Co – die ersten Games-Klassiker des Windows-Zeitalters.

"Schnellste Elektrode der Welt" soll Lithium-Akkus zehnmal leistungsfähiger machen

QAnon: Verschwörungserzähler reichen Klage gegen Youtube ein

Kurzfristige Preisänderungen im Onlinehandel regen Männer mehr auf

Internet Explorer: Microsoft will die letzten Nutzer seines Browsers verjagen

"Solitär", "Minesweeper", "Hearts": Die ersten Games-Klassiker der Windows-Ära

Chipentwickler AMD schluckt Rivalen Xilinx um 35 Milliarden Dollar

Wechat: US-Regierung blitzt mit Verbotsantrag erneut ab