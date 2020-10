Auch wenn die Halloween-Party heuer ausfallen oder in sehr kleinem Rahmen stattfinden wird: Ein paar Grusel-Cake-Pops machen sich immer gut. Für diese Monster-Cake-Pops wird der Kuchenteig grün eingefärbt und anschließend mit Schokolade verziert. Die Augen kann man entweder aus weißem Fondant und einem Tupfer Schokolade selbst machen, so wie hier, oder für eine nervenschonende Schnellvariante fertig kaufen. Diese sind in Tortendekorgeschäften bzw. online erhältlich. Und fertig ist der essbare Frankenstein.

Deko-Idee von kenarry.com.

Zutaten

(für 20 x 24 cm Form, 12 Stück; für großes Backblech Menge verdoppeln)

Für den Kuchen:

75 g weiche Butter, bei Raumtemperatur

100 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt oder -zucker

2 Eier (M), bei Raumtemperatur

Prise Salz

Grüne Lebensmittelfarbe (hier: 10 ml Gel)

125 g glattes Mehl (W 480)

Zum Verzieren:

70 g zartbittere Kuvertüre (ca. 56 % Kakaoanteil)

Weißes Fondant (zum Ausrollen) oder fertige Zuckeraugen

Bei Bedarf: weiße Kuvertüre (siehe Tipp Bild 7)

Außerdem:

Backform 20 x 24 cm

Holzspieße oder Cake-Pop-Stiele

Einweg-Spritzbeutel, Gefrierbeutel oder Backpapier