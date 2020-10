Wie es Jackie Kennedy in den Tagen nach dem tödlichen Attentat auf ihren Mann ging, zeigt Natalie Portman eindrucksvoll: 0.00, ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Pipeline contra Rentiere Die Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Europa ist für den Energiekonzern Gazprom ein Symbol für Fortschritt und wirtschaftlichen Aufschwung. Die Menschen, die direkt an und mit der Trasse leben, befürchten dagegen die Zerstörung ihrer Umwelt. Bis 20.15, Arte

20.15 EXPERIMENT

Dok 1 spezial: Sind wir Rassisten? 23 Teilnehmer lassen sich darauf ein, ohne vorher die Details zu kennen. Die Gruppe wird geteilt in Blauäugige und Braunäugige. Die Blauäugigen werden von Beginn an diskriminiert, die Braunäugigen privilegiert. Werden sich die Blauäugigen das gefallen lassen? Was passiert mit der Gruppe, wenn sie ständig Diskriminierung ausgesetzt ist? Lisa Gadenstätter berichtet. Bis 21.40, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Magie des Moments – Im Bann der Natur Naturereignisse zwischen Sonnenauf- und -untergang, von der Geburt bis zum Tod, jahraus, jahrein und rund um die Welt. Bis 21.10, Servus TV

20.15 GEFÄHRLICHER KOFFER

Ronin (USA 1996, John Frankenheimer) Sechs Spezialisten sollen einen Koffer "übernehmen", dessen Inhalt die Russen, die IRA und noch mindestens ein halbes Dutzend weiterer Gruppierungen interessiert. Robert De Niro und Jean Reno erledigen ihren Part fehlerlos und schlagen zu wie die Duracell-Haserln. Bis 22.50, Kabel eins

21.50 SATIRE

Gute Nacht Österreich Wuchtelschleuder Peter Klien holt zum Satireumschlag aus. Bis 22.25, ORF 1

22.25 RUNDE

Talk 1: Ich lebe und lerne vom Tod Lisa Gadenstätter im Talk mit dem Notfallpsychologen Martin Prein, dem Präparator Alfred Riepertinger, dem Forensiker Mark Benecke, der Tatortreinigerin Rosalia Zelenka und der Grabrednerin Gudrun Tielsch. Bis 23.10, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Melania Trump Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump gilt für viele moderne Frauen nicht unbedingt als Role-Model. Sie verkörpert das konservative Amerika mit einem Frauenbild wie aus den 1950er-Jahren. Um 23.10 Uhr folgt ein Por trät von Trumps Tochter Ivanka. Die 38-Jährige wurde nach seinem Wahlsieg offiziell Beraterin ihres Vaters im Weißen Haus. Sie besitzt das uneingeschränkte Vertrauen des US-Präsidenten. Bis 0.00, ORF 2

22.50 TALK

Pro und Contra Corinna Milborn lädt zum Polittalk zu einem aktuellen Thema. Bis 23.50, Puls 4

0.00 PRÄSIDENTENGATTIN

Jackie (USA/CHI/F/D/HK 2016, Pablo Larraín) Jackie Kennedy in den Tagen nach dem tödlichen Attentat auf JFK. Natalie Portman fesselt in der Titelrolle von Pablo Larraíns Film, der das Zentrum der Macht im Schockzustand zeigt. Bis 1.30, ORF 2