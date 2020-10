Sieglinde suchte im Sommer 2020 in den "Liebesg’schichten und Heiratssachen" ihr Herzstück. Ihr Wunsch ist mit Helmut aus der Steiermark in Erfüllung gegangen. Foto: ORF/Talk TV/Andreas Scheurer

Der Herbst ist da, grau und kalt, der Lockdown lockt, und es fehlt an den guten Geschichten. Und die von den Heiratssachen halten, was wir uns von ihnen versprechen. Eva Maria (72) die ehemalige Fahrlehrerin aus Niederösterreich, und der Wiener Alfred (73) haben es in ihrem Lebensherbst ganz gut. Sie halten Händchen und lachen verschmitzt. Worauf noch warten? Im vergangenen Juli erst hat Eva Maria bei Nina Horowitz einen Mann mit "Herz, Hirn und Humor" gesucht, und wenige Monate später hat der Alfred seinen Zweitwohnsitz bei ihr angemeldet.

Schnell und effektiv ging es auch bei Sieglinde zu. Im vergangenen Sommer hat sie sich bei "Liebesg'schichten und Heiratssachen" beworben, und die erste Zuschrift war gleich der "Volltreffer": ihr Helmut! Ob die Tirolerin die restlichen 249 Briefe überhaupt geöffnet hat?

Nina Horowitz fragte auch bei jenen Kandidaten nach, die noch bei Elizabeth T. Spira die Liebe gesucht haben. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Mit etwas weniger Tempo geht es Tommy (77) an. Seit Juli hat er zehn Rendezvous absolviert, doch die Eine war nicht dabei. Seit Corona fehlt die Nähe, beklagt Tommy und erinnert an einen weiteren Kollateralschaden der weltweiten Plage. Der Schlagerfan lässt nicht locker und datet weiter potenzielle Partnerinnen, bis er auf die "Frau mit dem Wow-Effekt" trifft.

Dass es sich lohnt, führen Susi und Karli vor. In der vorläufig letzten Folge der "Liebesg’schichten und Heiratssachen" fragt Nina Horowitz, am Mittwoch ab 20:15 in ORF 2 auch bei jenen nach, die sich noch bei Elizabeth T. Spira beworben haben. Die Steirerin Sisi suchte 2014 nach dem Partner fürs Leben und heiratete in Anwesenheit des ORF-Teams zwei Jahre später. Weitere vier Jahre später geht es Susi mit ihrem Karli nach wie vor "blendend". (Olivera Stajić, 28.10.2020)