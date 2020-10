Fabio Giacobello schließt das Restaurant, um sein Team in Quarantäne zu schicken. Foto: stefan gergely

Der Nobel-Italiener "Fabios" in der Wiener Innenstadt hat mitgeteilt, sich in "freiwillige Corona-Quarantäne" zu begeben und daher zehn Tage zu schließen. Der Grund: Bei den jüngsten wöchentlichen Routine-Testungen des 50-köpfigen Teams wurden einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet.

Die Betroffenen würden keine Symptome zeigen. "Deshalb ist die einzige sinnvolle Handlung, dass sich alle unsere Mitarbeiter in eine freiwillige Heimquarantäne begeben, um nicht nur ihren, sondern auch den Schutz unserer Gäste zu gewährleisten. Wir wollen mit einem guten Beispiel in dieser weltweiten Pandemie vorangehen und lieber zu viel als zu wenig Vorsicht zeigen. Deshalb schließen wir freiwillig das gesamte Restaurant und die Lounge für die 10 Tage der Quarantäne und starten danach rundum gesund durch, so Besitzer Fabio Giacobello in einer Aussendung. (Apa, 27.10.2020)