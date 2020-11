Trump oder Biden

8.169 Postings

US-Wahl 2020: Erste Wahllokale geschlossen – Wahlbeteiligung in Rekordhöhe

Die Wahllokale in wichtigen Swing-States schließen um 1 oder 2 Uhr. Indiana und Kentucky gehen wie erwartet an Trump, Vermont an Biden. Wann es ein definitives Ergebnis der US-Wahlen geben wird, bleibt aber unklar