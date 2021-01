Low Carb Bier "28 Brett" Foto: Conrad Seidl

Bier wird – zu Unrecht – vorgeworfen, dass es ein besonderer Dickmacher sei, weil es so viele Kohlenhydrate enthalte. Nun muss man bei Vergleichen aufpassen, denn mancher trinkt zwar zwei oder drei Krügeln Bier, aber kaum jemand wird die gleiche Menge gesüßter Limonaden oder anderer wesentlich kalorienreicherer Getränke konsumieren.

Wobei: Von dem Bier, von dem hier die Rede ist, wird kaum jemand ein Krügel voll trinken – es hat 7,5 Prozent Alkohol, ist also ein Bock. Allerdings ist das "28 Brett" obergärig, kommt in der 0,33-Liter-Flasche und will in kleinen Schlucken gekostet werden.

Obwohl die Brauerei damit wirbt, dass je 100 Milliliter nur 176 Kilojoule und weniger als 0,5 Gramm Restzucker im Bier stecken, wirkt es schon optisch wuchtig (kastanienbraun mit leichter Trübung und viel beigem Schaum), verströmt einen Duft von Karamell und Leder und hat einen überraschend vollmundigen, fast süßen Antrunk.

Aber dank der namensgebenden Brettanomyces-Hefen tritt dann bald die Bittere deutlicher hervor, als die 33 Bittereinheiten nahelegen würden – und der Nachtrunk ist staubtrocken. Vielleicht will man dann doch eine zweite Flasche? (Conrad Seidl, RONDO, 18.1.2021)