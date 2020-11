Jean Paul ist Sozialwissenschafterin und Expertin für Kinder- und Jugendgesundheit aus Australien. Sie leitet die Forschungsgruppe "Village – How to raise the village to raise the child" der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, die an der Medizinischen Universität Innsbruck verankert ist.

Selcan Basli ist studentische Assistentin.



Dieser Blog erscheint in Form einer Kooperation mit finanzieller Unterstützung von der Medizinischen Universität Innsbruck.



