Sehen Sie den Tatsachen ins Gesicht? Foto: gettyimages/istockphoto/Santje09

"Er steht einfach nicht so auf dich." Mit diesem Satz sieht sich Miranda in der Serie "Sex and the City" konfrontiert, und er ist für sie mehr oder weniger lebensverändernd. Anstatt stunden-, tage- und wochenlang zu grübeln, warum sich ihr Date bloß nicht zurückgemeldet hat und dutzende Ausreden und Entschuldigungen für ihn zu suchen, wurde die Wahrheit in einem knappen Satz für sie zusammengefasst. Brutal, aber die Wahrheit ist eben manchmal brutal. Und – so man die Tatsachen auch akzeptiert – sie verkürzt das Leid erheblich. Nicht ohne Grund wurde aus diesem einen Satz ein gleichnamiges Bestseller-Selbsthilfebuch und ein Film gemacht.

Justin Southall

Es klingt also einfach, ist es aber oft nicht. Denn Hoffnung lässt sich eben gar nicht so leicht umbringen, und sie hat leider auch die Angewohnheit, beim kleinsten vermeintlichen Anzeichen von Interesse sofort wieder aufzuflammen. Und ja, es stimmt natürlich, manche Liebesgeschichten brauchen viel Zeit und Geduld und sind die vorab investierte Energie und Lebenszeit auch wert, und es kann auch verlockend sein, sich in Tagträumen zu verlieren und knappe Whatsapp-Nachrichten zu Tode zu analysieren. Doch oft wäre man wirklich besser dran, den Tatsachen ins Auge zu sehen, sie zu akzeptieren und mit dem eigenen Leben weiterzumachen.

Wie leicht fällt Ihnen das?

In welcher Situation haben Sie erkannt, dass die Person, der Sie nachhängen, einfach nicht so wirklich auf Sie steht? Fiel es Ihnen schwer, das zu akzeptieren, oder hat die Erkenntnis alles leichter gemacht? Und haben Sie in Ihrem Freundeskreis schon einmal jemanden mit diesem Satz konfrontiert? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 30.10.2020)