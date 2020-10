Der neue DualSense-Controller ist ebenfalls dabei. Erste Sessions, die aber auch genau auf die Features des Neuankömmlings ausgelegt sind, waren sehr beeindruckend und lassen hoffen, dass Entwickler die einzelnen Komponenten kreativ in ihre Spiele einfließen lassen können. Dazu gehört unter anderem adaptive Trigger, haptisches Feedback, das an ein sehr viel ausgetüftelteres Rumble erinnert. Dazu liegt er wunderbar in der Hand, auch wenn man sich erst an das höhere Gewicht gewöhnen muss.