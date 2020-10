Ein Paar sichert sein Haus in der vietnamesischen Provinz Quang Ngai gegen die Sturmböen.

Foto: AFP / Manan Vatsyayana

Hanoi – Durch den Taifun Molave sind in Vietnam mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 26 weitere galten am Mittwoch als vermisst, wie die Behörden mitteilten. Der Taifun war südlich von Danang im Zentrum des Landes mit Sturmböen von bis zu 145 Stundenkilometern auf Land getroffen. Er richtete in Teilen des Landes die schlimmsten Verwüstungen seit Jahren an.

26 Seeleute vermisst



Im Vorfeld waren rund 375.000 Menschen in Schutzunterkünften untergebracht und hunderte Flüge gestrichen worden. Schulen und Strände wurden geschlossen. Zwei Menschen kamen in der Provinz Quang Ngai beim Versuch, ihre Häuser abzusichern, ums Leben, wie staatliche Medien berichteten. Die Behörden starteten zudem eine Suchaktion nach 26 vermissten Seeleuten auf zwei Schiffen. Infolge des Taifuns türmten sich die Wellen bis zu sechs Meter hoch auf.

Fünfter Sturm binnen Wochen



Vietnam wurde in den vergangenen Wochen bereits von vier Wirbelstürmen heimgesucht. Dabei kamen 130 Menschen ums Leben. Durch Molave kamen in den Philippinen bereits drei Menschen ums Leben. (APA, 28.10.2020)