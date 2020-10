In seinem Essay ging das US-amerikanische Model auch auf Kritik daran ein, dass es Fotos aus dem Krankenhaus in den sozialen Medien gepostet hatte

Geht offen mit ihrer Fehlgeburt um: Chrissy Teigen.

Foto: AFP / Valerie Macon

Los Angeles – US-Model Chrissy Teigen hat rund vier Wochen nach ihrer Fehlgeburt ihre Erfahrungen in einem längeren Text verarbeitet. "Es heißt, eine Erfahrung wie diese hinterlässt ein Loch in deinem Herzen. Und es ist auf jeden Fall ein Loch entstanden, aber es ist mit Liebe erfüllt zu etwas, das ich so sehr liebte", schrieb sie in einem Essay, der auf der Online-Publishing-Plattform Medium erschien.

Kritik an Fotos



In dem Text ging sie auch auf die Kritik ein, Fotos aus dem Krankenhaus direkt nach dem Eingriff in den sozialen Medien gepostet zu haben. Sie habe die Fotos machen lassen, weil sie wusste, dass sie sich für immer an diesen Moment erinnern musste. "Ich kann nicht ausdücken, wie wenig es mich kümmert, dass ihr die Fotos hasst. Wie wenig es mich kümmert, dass das etwas ist, was ihr nie getan hättet", schrieb sie dazu.

Verlust in der 20. Schwangerschaftswoche



Sie habe anderen in der gleichen Situation helfen wollen: "Diese Fotos sind nur für die Menschen, die sie brauchen." Teigen und ihr Ehemann, der Musiker John Legend, hatten Anfang Oktober bekannt gegeben, dass sie ihr drittes Kind in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. Die beiden haben bereits zwei Kinder: Luna, vier Jahre, und Miles, zwei Jahre alt. (APA, dpa, 28.10.2020)