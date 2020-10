Zattoo ist nun auch in Österreich nutzbar. Foto: Screenshot

Der Einstieg in den österreichischen Markt stand schon mehrmals auf seiner Agenda, nun ist es so weit. Der Schweizer TV-Streaming-Anbieter Zattoo startete am Mittwoch in Österreich. Damit deckt das Unternehmen mit seinem Angebot den ganzen deutschsprachigen Raum ab. Als Partner wurde krone.at gefunden. "Wir bieten Fernsehen, wo es Internet gibt", erklärte Zattoo-Sprecher Jörg Meyer bei einer Pressekonferenz. Sein Unternehmen bietet seinen Nutzern Live-TV-Streams von rund 60 Fernsehprogrammen, die via Browser oder App gesehen werden können. Darunter ORF, Puls 4, ARD, ZDF, RTL und Vox. Dazu kommt ein Video-on-Demand-Angebot, das allerdings ohne aktuelle Blockbuster auskommt.

Ab 11,99 Euro pro Monat

Seher können zwischen zwei Pakaten wählen. "Premium" kostet 11,99 Euro monatlich, für 14,99 Euro ("Ultimate") gibt es Full-HD-Sender sowie die Möglichkeit, Sendungen aufzunehmen oder zeitversetzt anzusehen. Die ersten 30 Tage der Nutzung sind kostenlos. Die Technik ist vergleichbar mit jener von Netflix und Youtube, heißt es seitens des Unternehmens. Es sollte daher kaum Probleme mit der Videoqualität geben.

GIS wird keine fällig, wenn das Angebot ausschließlich am Computer oder Handy genutzt wird. Im Juli 2015 entschied nämlich der Verwaltungsgerichtshof, dass Computer mit Internetanschluss "keine Rundfunkempfangsgeräte" sind und daher die Gebühr nicht fällig wird", wenn das TV-Angebot via Stream genutzt wird.

Apps für alle gängigen Plattformen

Zattoo wurde 2005 gegründet und gilt als europäischer Online-TV-Pionier. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen monatlich rund drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Apps sind für alle aktuellen Betriebssysteme verfügbar – darunter für den Fire-TV-Stick von Amazon und Apple TV. Künftig soll Zattoo auch mittels Spracheingabe, etwa für Amazon Alexa, gesteuert werden können.

Fernsehen ohne GIS erfreut sich hierzulande immer stärkerer Beliebtheit. Dazu hat auch die kostenlose Streaming-App "Zappn" der ProSiebenSat.1Puls-4-Gruppe beigetragen. Sie bietet 17 Sender an. (Markus Sulzbacher, 28.10.2020)