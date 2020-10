Die App des Fahrdienstes bietet nun eine "Taxi-Option" ohne Fixpreis an, bei der über den Taxameter abgerechnet wird

Reagiert mit der neuen Regelung auf eine Gesetzesänderung in Österreich: der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber.

Foto: AFP / Robyn Beck

Wien – Mit der App des US-Fahrdienstvermittlers Uber lassen sich in Wien nun auch Taxifahrten buchen. Im Gegensatz zum bisherigen Haupttarif "Uber X" wird bei der "Taxi-Option" der für Fahrten innerhalb Wiens geltende Taxitarif angewandt, erklärte Uber in einer E-Mail an Kunden.

Fahrt ohne Fixpreis



Die Taxi-Option hat gegenüber Uber X einen Nachteil: Kunden bekommen bei der Buchung keinen Fixpreis angezeigt. Stattdessen wird eine Schätzung des Fahrpreises abgegeben. Der zu zahlende Fahrpreis werde durch das Taxameter berechnet, das sich im Fahrzeug befindet, erklärte das Unternehmen.

Option nach Gesetzesänderung eingeführt



Die Integration von Taxifahrten in die Uber-App dürfte mit der jüngsten Gesetzesänderung zusammenhängen, die das Mietwagen- und Taxigewerbe zusammenführt. Das Gesetz richtete sich gegen die Geschäftsmodelle von Uber, Bolt und Co und deren variable Preisgestaltung. Die Taxiinnung hatte sich beschwert, dass die Konkurrenz die Taxitarife unterbiete. Die einheitlichen Preise und Regeln für Uber und Taxis sollen ab 2021 gelten. (APA, 28.10.2020)