Erst kürzlich wurde die Reality-TV-Prominente Kim Kardashian 40 Jahre alt. Aus diesem Anlass feierte der TV-Star eine Party auf einer privaten Insel – und veröffentlichte Fotos der Veranstaltung auf sozialen Medien. "40 und fühle mich so demütig und gesegnet", schrieb Kardashian auf Instagram. "Vor Covid hat, denke ich, niemand von uns geschätzt, einfach mit Familie und Freunden in einem sicheren Umfeld zu reisen."

Kritik

Nutzer reagierten allerdings verärgert: "Sehr selbstsüchtig, wenn Menschen sterben und ihren Job verlieren", schreibt etwa eine Nutzerin – und bekommt dafür tausende Likes. "Ich liebe es, wie die Elite kein Social Distancing betreiben muss und keine Masken trägt", schreibt ein weiterer. "Ich sehe einen Haufen Menschen ohne Masken, die umeinanderstehen", kritisiert ein User.

Tests und Isolation

Kardashian erklärt in ihrem Posting, dass in den zwei Wochen davor mehrere Gesundheitskontrollen durchgeführt wurden und die eingeladenen Gäste gebeten wurden, sich selbst zu isolieren – dafür wurden sie dann mit einer Reise zu einer privaten Insel überrascht. "Ich weiß, dass das für die meisten Leute aktuell etwas Unmögliches ist, deswegen werde ich in solchen Momenten demütig daran erinnert, wie privilegiert mein Leben ist", schreibt Kardashian.

Die 40-Jährige ist vor allem aufgrund ihrer Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians", in der es um das Leben des Kardashian-Clans geht, berühmt. Die Serie, von der seit 2007 bereits 19 Staffeln veröffentlicht wurden, folgt der Familie nun schon seit 13 Jahren. (red, 28.10.2020)