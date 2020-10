Der österreichische Schauspieler spielt in dem Historienepos die Hauptrolle. Über glückliche Zufälle, sprechende Schwerter und fehlende Sexszenen spricht er in der neuen Folge

In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Mann, ein Schwert: Laurence Rupp in "Barbaren" als Anführer im inneren Zwiespalt. Foto: Netflix Foto: Netflix

"Jeder Schwertschlag erzählt etwas", sagt Laurence Rupp. Er weiß, wovon er spricht, denn in der Netflix-Serie "Barbaren" hat er als germanisch-römischer Anführer Arminius mehrere Kämpfe auszutragen. Laurence Rupp spielt in dem Historienepos die Hauptrolle.

Regie bei vier Folgen führte die Österreicherin Barbara Eder ("Cop Stories", "Thank You for Bombing"). Die beiden letzten Episoden übernahm Steve Saint Leger. Der US-Amerikaner hat Erfahrung im Blut-Schweiß-Tränen-Genre: Er inszenierte schon für "Vikings".

Mit der Serie "Barbaren" will Netflix an Erfolge von "Vikings" von Amazon Prime Video anschließen, erzählt Laurence Rupp im Gespräch mit Doris Priesching in der neuen Folge von "Serienreif", dem Podcast des STANDARD. (red, 29.10.2020)



