Jedes Jahr am 31. Oktober wird in vielen Ländern der Welt Halloween gefeiert. Kennen Sie sich mit dem Feiertag aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Was in Österreich erst in den 2000ern zunehmend beliebter wurde, ist in anderen Ländern der Welt schon weit länger Tradition: Halloween. Süßes, Saures, Kostüme und Partydeko – besonders in den USA hat das Fest Ende Oktober einen besonderen Stellenwert und kurbelt auch die Wirtschaft ordentlich an. Doch wo haben die Brauchtümer eigentlich ihren Ursprung, und welches Ereignis macht die diesjährige letzte Oktobernacht besonders? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Wie viele Fragen konnten Sie richtig beantworten? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (mawa, 31.10.2020)