Wien – Die Suche nach einem passenden Handwerker ist ein mühseliges Unterfangen, äußerst zeitaufwändig und führt oft zu Ergebnissen, die nicht so ganz zufriedenstellend sind: Diese Erfahrungen waren Ausgangslage der Launchkampagne für den Online-Service Herold Volltreffer, entwickelt von Heimat Wien. Überspitzte Bewegtbild-Spots und auf Out of Home- und Print-Sujets zeigen Handwerker, die offensichtlich nicht die richtige Wahl waren. Um dann die Lösung zu präsentieren: Herold Volltreffer.

Alberto Sanz de Lama, Geschäftsführer und CEO der Herold Business Data GmbH: "Mit Herold Volltreffer bieten wir einen innovativen Online-Service, der den Usern mit einer nur 60-sekündigen Anfrage fünf kompetente – und exakt zu ihren Bedürfnissen passende – Handwerker liefert. Gemeinsam mit Heimat Wien ist es uns gelungen, dieses generell doch eher "trockene" Thema in eine höchst unterhaltsame und relevante Kampagne zu verwandeln, die die Vorzüge von Herold Volltreffer humorvoll auf den Punkt bringt. Wir freuen uns darauf, die Konsumentinnen und Konsumenten zuerst zum Schmunzeln und dann auf herold-volltreffer.at zu bringen." (red, 28.10.2020)