Das Pro1-X mit Ubuntu Phone. Foto: FX Technology

Die Smartphone-Welt ist ziemlich binär geworden: Auf der einen Seite die iPhones von Apple auf der anderen Smartphones mit Googles Android. All die restlichen Systeme, die vor einigen Jahren noch um die Gunst der Käufer buhlten sind längst in der Bedeutungslosigkeit versunken. Umso bemerkenswerter ist es, wenn nun ein Smartphone angekündigt wird, dass sich jenseits dieser Dualität positioniert – zumindest ein bisschen.

Lineage oder Ubuntu

Der Hardwarehersteller FX Technology hat das Pro1-X angekündigt. Ein Smartphone, das in Kooperation mit der Entwickler-Community auf XDA Developers entworfen wurde. Entsprechend wird es von Haus aus mit Lineage OS ausgeliefert, einer Community-Variante von Android, die ohne Google-Services ausgeliefert wird, die deren Nachinstallation aber einfach macht. Vor allem aber gibt es noch eine zweite Softwareoption: Das Pro1-X kann nämlich auch mit Ubuntu Touch betrieben werden. Schließt man das Gerät an einen Monitor kann dann sogar ein klassischer Linux-Desktop genutzt werden.

Das Pro1-X mit LineageOS Foto: FX Technology

Versuche Linux-Smartphones zu etablieren gab es in der Vergangenheit immer wieder, die größte Hürde bleibt dabei meist für solche Geräte aktuelle Hardware zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Mit dem Preis/Leistungsverhältnis eines aktuellen Android-Geräts kann zwar auch das Pro1-X nicht mithalten, aber es weist dafür eine echte Besonderheit auf, die manche Interessenten erfreuen könnten: Eine Hardwaretastatur, wie sie von Smartphones in früheren Jahren genutzt wurde.

Spezifikationen

Zur weiteren Hardwareausstattung gehören je nach Modell 6 GB RAM und 128 GB Storage oder auch 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Erweitert werden kann dies noch über eine MicroSD-Karte, von der dann sogar ohne fixe Installation Ubuntu gebootet werden kann. Ebenfalls mit dabei sind Dual-SIM-Support, ein 3,5mm-Klinkenanschluss sowie NFC und ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor. Es gibt eine 12-Megapixel-Kamera an der Rückseite und einen 8-Megapixel-Sensor vorne.

Mit einem Monitor verbunden gibt es einen Desktop-Modus wie bei Samsung-Geräten. Foto: FX Technology

Während diese Punkte sich also durchaus mit aktuellen Geräten messen können, gibt es den zentralen Unterschied beim Prozessor: Dabei handelt es sich nämlich um einen Snapdragon 835, und damit Qualcomms Top-Chip aus dem Jahr 2017, wie er etwa auch in Googles Pixel 2 zu finden ist. Von der Leistung her ist dieser weiter durchaus ausreichend, allerdings unterstützt Qualcomm diesen Prozessor nicht mehr offiziell. Dies wäre aber notwendig, damit auch die proprietären Softwarebestandteile auf dem Laufenden gehalten werden können. Wie man mit diesem potentiellen Sicherheitsproblem umgehen will, verraten die Entwickler allerdings nicht. Für die restliche Software soll es hingegen monatliche Sicherheitsaktualisierungen geben.

Kampagne

Das Pro1-X wird über Indiegogo verkauft. Der Preis ist je nach Modell offiziell mit 829 oder 899 US-Dollar angegeben. Für Vorbesteller gibt es das Gerät aber zum Teil um mehr als 200 US-Dollar günstiger. In Zukunft sollen auf dem Gerät übrigens auch noch andere Betriebssysteme wie Sailfish OS laufen. (Andreas Proschofsky, 28.10.2020)