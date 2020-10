Ein toughes Cowgirl und ein feiger Schafzüchter: Charlize Theron und Seth MacFarlane in "A Million Ways to Die in the West", ORF 1, 20.15 Uhr.

Foto: ORF/Universal

18.30 MAGAZIN

Konkret: Finanzielle Vorsorge für den Todesfall – wer profitiert? Finanzielle Vorsorgen für den Todesfall und Lebensversicherungen sind beliebte Versicherungsformen. Wer aber profitiert wirklich davon? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Aussteiger mit 92 – Zuhause in den Karpaten Die beiden Polen Juliusz (92) und Krzysztof (77) haben sich vor Jahrzehnten für ein Leben als Aussteiger entschieden. Seitdem ist die Wildnis am Ufer des polnischen Solina-Sees ihr bevorzugtes Zuhause. Das Alter bringt sie heute an die Grenzen ihrer unkonventionellen Lebensplanung. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

US-Wahl Anlässlich der bevorstehenden US-Wahl zeigt ORF 3 zuerst die Doku Donald Trump – Ein Präsident im Ausnahmezustand, gefolgt um 21.10 von der Diskussion Inside Washington: Trump oder Biden – Wer wird die USA künftig regieren? Um 22.00 beleuchtet Im Brennpunkt ebenfalls die beiden Kandidaten und gewährt Einblicke durch Wegbegleiter. Die rasante Militarisierung der US-Polizei enthüllt um 0.00 der Doku-Thriller Do Not Resist. Bis 1.15, ORF 3

20.15 WESTERN-KOMÖDIE

A Million Ways to Die in the West (USA 2014, Seth MacFarlane) Seth MacFarlane als feiger Schafzüchter, Amanda Seyfried als abtrünnige Freundin und Charlize Theron als toughes Cowgirl. Regisseur und Co-Autor MacFarlane, seines Zeichens Family Guy-Erfinder, zielt auf die witzigen Seiten des Wilden Westens ab und trifft unter der Gürtellinie. Bis 22.00, ORF1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Der letzte Wunsch Die Wünsche am Ende des Lebens sind oft klein: Am Schauplatz hat sterbenskranke Menschen besucht und gefragt, was sie gerne noch einmal tun würden. Bis 22.00, ORF 2

21.35 SERIE

Moloch (4–6/6) (B/F 2019, Arnaud Malherbe) Menschen, die in Flammen aufgehen: Journalistin Louise (Marine Vacth) und Psychiater Gabriel (Olivier Gourmet) sind dem "Moloch" auf der Spur. Das Finale der Arte-Serie. Bis 0.20, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des Wirtschaftsmagazins sind: US-Wahl – Wie geht es weiter unter Trump oder Biden? / Umstrittenes Plastik – Einweg-Flasche vor dem Aus / Wien als Investor: Warum die Stadt sich an Unternehmen beteiligt. Bis 23.05, ORF 2

22.30 POLIZEI-THRILLER

Gesetz der Straße – Brooklyn’s Finest (USA 2009, Antoine Fuqua) Fiebriges Cop-Drama mit Richard Gere, Don Cheadle und Ethan Hawke. Bis 1.10, Tele 5

23.05 TALK

Stöckl Schlagerstar Melissa Naschenweng, Dancing-Star Andi Ogris, Schriftsteller Radek Knapp und Hanni Vanicek, Eigentümerin des Wäscheausstattungshauses Zur Schwäbischen Jungfrau, sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2