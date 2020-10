Brotmeile Währinger Straße

Joseph Brot eröffnet am 30. 10. in der Währinger Straße Foto: Joseph Brot

2011 eröffnet Josef Weghaupt seine erstes Brotgeschäft in der Naglergasse und löste damit einen kleinen Brot-Boom aus. Seither wurde kräftig expandiert, am 30.10. geht es damit weiter. In der Währinger Straße 106, im ehemaligen Musikgeschäft Tinter, eröffnet die bereits sechste Filiale. Exklusiv wird es in der Währinger Straße einen "Kaffee des Monats" geben, der von kleinen Röstereien kommen soll. Im November ist das Kaffee von "Herr Werner", der dann vier Wochen lang erhältlich ist.

Die Währinger Straße wird damit rund um den Kutschkermarkt damit zum Brot-Hotspot, denn auch Georg Öfferl hat vor Kurzem dort ein Geschäft eröffnet.

Joseph Brot, Währinger Straße 106, 1180 Wien

Öfferl, Währinger Straße 93, 1180 Wien

----------------------------------------------

Die Trüffel kommt per Post

Foto: Silvia Iurilli

Manche Trüffelmärkte sind Corona-bedingt bereits abgesagt, aber man kann sich die köstlichen Knollen auch liefern lassen. Der Online-Feinkost-Händler Porcella hat sich mit Trüffelspezialist Luca Miliffi zusammengetan und bietet derzeit schwarze und weiße Trüffel per Zustellung an.

Luca Miliffi über Trüffel. Cibus Channel

Porcella.at

----------------------------------------------

Taubenkobel-Pop-Up in der Manner-Villa

Barbara Eselböck & Alain Weissgerber laden in den Taubensalon in der Manner-Villa. Foto: Taubenkobel/Maša Stanic.

Es hat schon Tradition, das Pop-Up des Restaurants Taubenkobel in Wien in der Zeit zwischen November und Weihnachten. Heuer soll das Pop-Up mit dem Namen "Taubensalon" in der Manner-Villa in Hernals stattfinden – so denn am Samstag von der Regierung nicht Maßnahmen verkündet werden, die das verhindern.

Taubensalon

13.11 bis 20.12.2020

Uhrzeit: ab 18 Uhr Manner-Villa, Klampfelberggasse 2, 1170 Wien

taubenkobel.at

(red, 29.10.2020)