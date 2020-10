"3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch" am 13. November, 22.35, ORF 3 zum Thema: "Eint oder spaltet Corona Österreich?"

Patricia Pawlicki talkt ab 13. November in ORF 2. Foto: orf, pichlkostner

Wien – Patricia Pawlicki – früher "Hohes Haus"-Moderatorin, jetzt beim ORF-"Weltjournal" – bekommt ein neues Talkformat im ORF, DER STANDARD berichtete Mitte Oktober über entsprechende Pläne, Hintergrund und Konzept.

Jetzt steht der Termin für die erste Sendung fest, der Talk mit dem Titel "3 Am Runden Tisch" ist erstmals am Freitag, 13. November um 22.35 Uhr in ORF 2 zu sehen, geplantes Thema: "Eint oder spaltet Corona Österreich?". Angekündigt wird das halbstündige Format als "konstruktives Streitgespräch". (red, 28.10.2020)