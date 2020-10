Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sollen großflächig getestet werden.

Foto: Heribert Corn

Die Stadt Wien stellt ihre Teststrategie um, wie DER STANDARD erfuhr. Das betrifft vor allem Alten- und Pflegewohnheime, Spitäler und Sozialeinrichtungen, die großflächig gescreent werden sollen. Die Stadt sicherte sich dafür vorsorglich die Option auf ein Kontingent von zwei Millionen Antigentests. 20.000 Stück liegen schon vor. Sollte ein besseres Produkt in der Zwischenzeit auf den Markt kommen, könne man noch umsatteln.



In den vergangenen Wochen wurden die Schnelltestverfahren bereits in Pflegeheimen ausprobiert. Nachdem diese Erfahrungen zufriedenstellend verlaufen seien, wie es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt, weite man das Konzept nun aus.

Start kommende Woche

Die Lieferungen der Tests erfolgt chargenweise. Die ersten Schwerpunkttestungen in Pflegewohnheimen starten am 3. November. Bewohner von etwa zehn bis zwanzig Einrichtungen sollen dann pro Tag getestet werden. Die Tests werden von 20 Teams, die aus Sanitätern und Administrationskräften bestehen, durchgeführt werden. Nach etwa neun Tagen soll die Aktion abgeschlossen sein. So wolle man das "Ausbruchsgeschehen in den Heimen frühzeitig eindämmen", heißt es.



Tests für die Grippezeit

Zudem sollen Personen mit Symptomen in sogenannten Ordinationscontainern ("Checkboxen") ebenfalls per Schnelltest getestet werden, und, sofern es sich nicht um Corona handelt, direkt vor Ort behandelt werden. Es handelt sich nicht um Teststraßen, sondern so soll Personen, die in der Grippezeit erkranken, ein Arztbesuch ermöglicht werden ohne in einer Ordination eine mögliche Infektionsquelle darzustellen. Das Projekt soll kommende Woche an drei Pilotstandorten starten und bei Erfolg an 30 Standorten in Wien umgesetzt werden.



Beim Antigenschnelltest liegt das Ergebnis innerhalb von wenigen Minuten vor. Sollte jemand, auch in einer Checkbox, positiv getestet werden, wird über den Arzt direkt eine Absonderung ausgesprochen und der oder die Betroffene muss in Quarantäne.

In Wien gelten schon lange strenge Maßnahmen in Pflege- und Altenheimen. So sind zum Beispiel in der Regel nur zwei Besucher pro Bewohner erlaubt. Die Besuchszeiten müssen vorab vereinbart werden. (Vanessa Gaigg, 28.10.2020)