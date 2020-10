Österreich könnte bis auf sieben Bezirke in Kärnten auf die höchste Corona-Warnstufe gestellt werden. Die Regierung tüftelt nun an neuen Maßnahmen

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Regierungsspitze diskutiert über neue Maßnahmen – Kanzler Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sind sich aber noch nicht einig. Foto: APA/Schlager Die Corona-Ampel soll am Donnerstag beinahe ganz Österreich rot einfärben.

Foto: imago

Die Lage spitzt sich zu, das wird sich auch in der morgigen Schaltung der Corona-Ampel abbilden. In einer Vorbesprechung zur Sitzung der Ampel-Kommission am Donnerstag wurde Mittwochabend über weitläufige Rotschaltungen diskutiert. Konkret steht zur Debatte, dass ganz Österreich bis auf sieben Bezirke in Kärnten rot eingefärbt wird. Erstmals würden also ganze Bundesländer auf die höchste Corona-Warnstufe gestellt.

Auch eine generelle Rotschaltung von ganz Österreich steht im Raum. Final entscheiden wird das die Ampel-Kommission am Donnerstag. Sie tagt ab 14 Uhr und meist bis in den Abend, bevor über die Rotschaltungen abgestimmt wird. An Ampelschaltungen sind allerdings – anders als ursprünglich geplant – keine Maßnahmen geknüpft, die automatisch inkraft treten.

Es wird verhandelt

Aus Regierungskreisen ist aber zu hören, dass die Bundesregierung derzeit mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen ein Bündel von schärferen, bundesweiten Maßnahmen vorbereitet. Die neuen Regeln sollen mit anderen Ländern vergleichbar sein. Hauptziel ist, die Intensivbetten zu sichern. Über die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen wird derzeit noch verhandelt. Für Donnerstag 13 Uhr wurde bereits eine Expertenrunde mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Anschober (beide Grüne) zum Thema "Spitalskapazitäten" einberufen, im Anschluss danach – zirka um 14 Uhr – sind Pressestatements geplant.

Bislang hat die ÖVP stets für strengere Maßnahmen plädiert, während die Grünen gelindere Mittel einsetzen wollten. So soll es sich auch dieses Mal verhalten – mit einer Ausnahme: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte wiederholt versprochen, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben sollen. Zumindest die Oberstufen könnten dennoch rasch auf Distance Learning umsteigen, ist zu hören – womöglich sogar gleich im Anschluss an die aktuellen Herbstferien. (Katharina Mittelstaedt, Fabian Schmid, 28.10.2020)