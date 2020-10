Abgang aus dem Mateschitz-Reich: Andreas Gall verlässt das Red Bull Media House nach 13 Jahren als Medienmanager dort. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Ethan Mille

Zehn Jahre, von 2007 bis 2017, war er laut Firmenbuch Geschäftsführer des Red Bull Media House, also ab Gründung der Medienholding des Dosenweltkonzerns aus Fuschl am See. Fünf Jahre, ab 2007 war er auch Geschäftsführer der heutigen Servus TV GmbH. Nun verlässt Andreas Gall (56) nach STANDARD-Infos Dietrich Mateschitz' Konzern.

Gall war seit März 2017 "Chief Innovation Officer" im Red Bull Media House, bis dahin laut Linkedin "Chief Technology Officer. Mit März 2017 baute Mateschitz gerade sein Media House grundlegend um – wie seither noch einige Male.

Galls letzter Beitrag auf Linkedin beschäftigte sich mit "New Work" – also: "innovatives, zukunftsweisendes, werte-orientiertes und sinn-stiftendes Arbeitsumfeld schaffen". Welchem Betätigungsfeld er selbst sich künftig widmet, war zunächst nicht herauszufinden.

Gall war mit seiner eigenen Beratungsfirma Mondocom in den 1990ern eine Art ausgelagerter Technik- und Innovationschef des ORF-Popradios Ö3, beriet Antenen Bayern, RTL-Radio, das Schweizer DRS und das DSF. Zuvor managte er das Wiener Medientechologie-Institut SAE.Danach – 2002 bis 2006 – war Gall Technik-Direktor des ORF unter Generaldirektorin Monika Lindner. (fid. 29.10.2020)