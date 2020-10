In der südfranzösischen Küstenstadt Nizza kam es zu einem Messerangriff. Foto: Valery HACHE / AFP / APA

Nizza – Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Polizei drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame de l'Assomption ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden. Umliegende Büros und Geschäfte wurden evakuiert. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin bestätigte den Vorfall, der sich bald als Terroranschlag erwies. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung.

Nach Angaben der französischen Zeitung "Le Monde" handelt es sich bei den drei Toten um einen Mann und zwei Frauen. Die erste Frau und der Mann seien wohl direkt in der Basilika erstochen worden. Die zweite Frau – das dritte Todesopfer – wurde in einer Bar vor der Basilika getötet, wohin sie zuvor offenbar geflüchtet war. Polizeikreisen zufolge soll sie enthauptet worden sein.

Am Tatort schritten sowohl die kommunale als auch die Bundespolizei ein und nahmen den Täter fest. Bei der Aktion wurde der Mann durch einen Schuss aus einer Polizeipistole schwer verletzt, er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mords in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, hieß es von der Behörde. Am Tatort sind auch Sprengstoffspezialisten im Einsatz.



Der Bürgermeister der Stadt, Christian Estrosi, erklärte laut Nachrichtenagentur Reuters, der Täter habe vor seiner Festnahme "Allahu Akbar" gerufen. Die Tat gleiche einem terroristischen Anschlag, so der Bürgermeister.

Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte, er werde so bald wie möglich nach Nizza fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch Ministerpräsident Jean Castex wird im Laufe der nächsten Stunden in der Metropole erwartet.

Der Präsident des Europaparlaments David Sassoli rief nach der Attacke zur Geschlossenheit auf. "Wir haben die Pflicht, zusammen gegen Gewalt und gegen diejenigen zu stehen, die aufhetzen wollen und Hass verbreiten", schrieb der Italiener am Donnerstag auf Twitter. Er sei schockiert und traurig über die Nachrichten aus Nizza. "Dieser Schmerz wird von uns allen in Europa gefühlt."

In Frankreich hatte zuletzt ein mutmaßlicher Islamist einen Geschichtslehrer auf brutale Weise ermordet. Der Fall sorgte für große Bestürzung im Land.

In Nizza waren am 14. Juli 2016 bei einem Anschlag mehr als 80 Menschen getötet worden. Auf der Promenade des Anglais fuhr ein Mann in einem Lkw in eine Menschenmenge, die sich dort am französischen Nationalfeiertag versammelt hatte. (red, APA, Reuters, 29.10.2020)