US-Comedian Jon Stewart kehrt auf auf den Bildschirm zurück. Foto: Phil McCarten/Invision/AP

New York – Rund fünf Jahre nach seinem Ausstieg bei der "Daily Show" kehrt der US-Comedian Jon Stewart (57) zurück auf den Bildschirm. Stewart werde eine Serie über aktuelle Themen für Apple TV+ übernehmen, wie der Streaming-Anbieter in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. In den einstündigen Episoden solle es jeweils um ein aktuelles Thema gehen.

Mehrere Staffeln seien bestellt worden, aus wie vielen Episoden diese bestehen, wann es losgeht und wie die Episoden genau aussehen sollen, wurde zunächst aber nicht bekannt. Stewart hatte von 1999 bis 2015 die satirische Nachrichtensendung "Daily Show" für den TV-Sender Comedy Central moderiert und war dafür vielfach ausgezeichnet worden. Sein Nachfolger bei der "Daily Show" ist der südafrikanische Comedian Trevor Noah. Seit 2015 hatte Stewart verschiedene Film- und Fernsehprojekte angestoßen und umgesetzt, aber keine eigene Show mehr moderiert. (APA, dpa, 29.10.2020)