Ana Carrasco vor ihrem Unfall. Foto: EPA/Cebollada

Bei ihrem folgenschweren Sturz hat es Motorrad-Pilotin Ana Carrasco im vergangenen Monat doch schlimmer erwischt als zunächst angenommen. Sieben Wirbel wurden bei der Spanierin beschädigt, zu sehen ist das auf einem Röntgenbild, das die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018 bei Twitter postete. Klar erkennbar sind Platten und lange Schrauben.

"Ich habe gezögert, die Bilder von meinem Rücken nach der Operation zu veröffentlichen", schrieb die 23-Jährige. Sie wolle damit die Arbeit der Ärzte würdigen. "Ich kann jetzt einige Übungen machen und werde in einigen Monaten wieder fit sein", so Carrasco: "Der Plan ist, die Titanteile so schnell wie möglich wieder herauszuholen, damit es an den Flughäfen nicht piept."

Carrasco, erste Straßen-Weltmeisterin der Geschichte, hat eine 40 Zentimeter lange OP-Narbe. Die frühere Moto3-Pilotin war bei Tests in Estoril/Portugal schwer gestürzt. (sid, 29.10.2020)