Tagesüberblick Coronavirus

Teil-Lockdown in Deutschland und Frankreich – Schärfere Maßnahmen in Österreich werden verhandelt

In Deutschland gab es 16.774 Neuinfektionen, ab Montag gilt ein weitgehender Teil-Lockdown. In Frankreich gelten die Ausgangssperren ab Freitag. Die Corona-Ampel-Kommission könnte am Donnerstag fast ganz Österreich rot einfärben