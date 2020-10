Neue UKW-Radiofrequenz in Wien: Das Signal wird vom Raiffeisengebäude am Donaukanal abgestrahlt. Foto: APA/Martin Hörmandinger

Wien – Wien soll einen neuen Radiosender bekommen: Die Medienbehörde KommAustria schreibt eine weitere UKW-Radiolizenz in der Bundeshauptstadt aus. Die Sendelizenz betrifft das Versorgungsgebiet "Wien Innere Stadt (Donaukanal) 93,60 MHz", die technische Reichweite ist auf rund 440.000 Hörerinnen und Hörer beschränkt. Anträge können bis zum 11. Jänner 2021, 13:00 Uhr, gestellt werden, informierte die KommAustria.

Auf der Frequenz 93,6 MHz wurde in Wien bisher noch kein UKW-Radioprogramm gesendet. Ein Marktteilnehmer beantragte ihre Verwendung bei der KommAustria, die die Frequenz nun dem Gesetz entsprechend öffentlich ausschreibt. Nach STANDARD-Infos handelt es sich um Florian Novak, der mit seinem Sender Lounge FM einen neuen Anlauf nimmt, um eine Lizenz in Wien zu ergattern.

Neuer Anlauf um fixe Privatradiofrequenz

Erst im Mai 2020 wurde in Wien eine Lizenz an einen Volksmusiksender der Radio Event GmbH vergeben – mit einer technischen Reichweite von einer Million Hörern. Florian Novak ging leer aus und legte Rechtsmittel ein – der STANDARD berichtete. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Lounge FM sendet derzeit noch auf der Eventfrequenz 102.1, die an die Welle Salzburg GmbH ging. Auch hier sind noch Rechtsmittel am Laufen – der STANDARD berichtete. Lounge FM sendet in Wien seit vielen Jahren auf verschiedenen befristeten Eventradio-Lizenzen. Novak bewarb sich bereits mehrfach für eine fixe Privatradiofrequenz in Wien.

Das Frequenzmanagement der RTR Medien prüfte die technische Eignung der Frequenz. Auf 93,6 MHz in Wien könne künftig ein Radioprogramm mit einer Sendeleistung von 100 Watt ausgestrahlt werden, ohne im Inland oder im benachbarten Ausland andere Sender zu stören, teilte die KommAustria mit. Das Signal wird vom Raiffeisengebäude am Donaukanal abgestrahlt. (red, 29.10.2020)