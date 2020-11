Eine Mindestleistung könnte besonders für berufstätige Studierende zur Hürde im Studium werden, wenn nicht gar das Aus bedeuten. Foto: imago images/Schöning

Laut Plänen der Regierung zu einer Novelle des Universitätsgesetzes, die demnächst in Begutachtung gehen soll, könnte es für so manchen Studierenden künftig deutlich schwieriger werden, ein Studium abzuschließen. Die mögliche Änderung besagt nämlich, dass eine Mindeststudienleistung von 16 ECTS-Punkten pro Studienjahr erbracht werden muss, ansonsten erlischt ihre Zulassung. Für Eva Blimlinger, Wissenschaftssprecherin der Grünen, ist diese Frage aber noch offen – viel eher kann sie sich vorstellen, dass das jene Studierenden betreffen könnte, die gar keine Prüfung machen, oder eine solche Entscheidung den jeweiligen Unis zu überlassen.

