Die türkis-grüne Regierung dürfte in den kommenden Tagen neue Maßnahmen verkünden. Foto: Reuters

Österreich ist inmitten der Pandemie angekommen. Die Corona-Betten in den Spitälern füllen sich, die Intensivpatienten werden mehr, die Aufklärungsquoten in der Fallnachverfolgung sinken. Rund um Österreich werden partielle Lockdowns verhängt – und auch hierzulande ist in den nächsten Tagen von einer deutlichen Verschärfung der Corona-Maßnahmen auszugehen.

Dementsprechend sollen am Donnerstagabend auch weite Teile Österreichs auf der Corona-Ampel auf Rot springen. Dem STANDARD liegt der Vorschlag der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) und der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) vor – also die Arbeitsgrundlage für die heutige Ampelkommissionssitzung. In dem Papier ist vorgesehen, dass abgesehen von 17 Bezirken Österreich gänzlich rot wird. Ganz Oberösterreich, ganz Salzburg und Wien sollen auf die höchste Corona-Warnstufe gestellt werden.

Österreich könnte auch ganz rot werden

Tirol würde rot bis auf den Bezirk Reutte, im Burgenland würden drei Bezirke und die gesamte Region Eisenstadt rot, in Kärnten würden Klagenfurt, Hermagor, Völkermarkt und Wolfsberg rot. Für Niederösterreich ist angedacht, dass 20 von 24 Bezirken rot würden – also alle außer Scheibbs, Mistelbach, Horn und Hollabrunn. Vorarlberg wurde in fünf Regionen unterteilt: eine ist bereits rot, eine rote dürfte hinzukommen. Die Steiermark soll komplett rot eingefärbt werden – bis auf den Bezirk Murau.

Wenn man nur die aktuelle risikoadjustierte Inzidenz – das ist eine Art bereinigte Fallzahl mit mehr Aussagekraft – betrachtet, müsste ganz Österreich auf Rot geschaltet werden. Auch darüber dürfte in der Ampelkommission am Donnerstag diskutiert werden. Das Gremium tagt ab 14 Uhr und in der Regel bis in die Abendstunden, bevor eine finale Entscheidung getroffen wird.

Neue Maßnahmen ab kommender Woche

Neue Maßnahmen könnten vermutlich schon ab kommender Woche in Kraft treten und weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens bringen. Sie werden aber wohl weniger stark ausfallen als im Frühjahr. In Deutschland müssen ab Montag Gastronomie sowie Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen für vier Wochen schließen, in der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen – und maximal zehn Personen. Schulen, Kindergärten und der gesamte Einzelhandel bleiben in Deutschland aber offen.

Laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" soll die Bundesregierung für Österreich – anders als in Deutschland – auch eine nächtliche Ausgangssperre erwägen. Darüber hinaus wird in der Regierung eine Umstellung der Oberstufen auf Distance-Learning diskutiert, wobei Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die Schulen offen lassen möchte.

Beschränkungen in der Gastronomie

Dem Vernehmen nach dürften in Österreich außerdem die Gastronomie und Kontaktbeschränkungen im Fokus stehen. Ein Eingriff in den privaten Raum, wie er zuletzt – zumindest unter Juristen – immer lauter diskutiert wurde, soll aber nach wie vor nicht kommen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatten stets abgestritten, Corona-Regeln für private Wohnungen zu planen.

Aus Regierungskreisen war am Donnerstag jedenfalls zu hören, dass bei der Pressekonferenz am Nachmittag noch keine Maßnahmen verkündet werden sollen. Da werde es lediglich um Spitalskapazitäten gehen und darum, herauszufinden, wann das System an seine Grenzen stoßen wird. Dass demnächst neue Maßnahmen kommen werden, sei aber klar, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Rendi-Wagner sieht Lockdown in zehn Tagen

Scharfe Kritik an den kolportierten Lockdown-light-Plänen übte am Donnerstag die FPÖ. "Seit Monaten warnt die schwarz-grüne Regierung und insbesondere Kanzler Kurz so intensiv vor einer zweiten Welle, dass man meinen möchte, diese Welle werde geradezu heraufbeschworen. Ansonsten waren sie aber offenbar völlig untätig", sagte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl in einer Aussendung.

SPÖ-Chefin Pamel Rendi-Wagner hat sich am Donnerstag mit einem eindringlichen Appell an die Österreicher und an die Regierung gewandt. Die Bevölkerung rief sie auf, die Corona-Maßnahmen einzuhalten und soziale Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Von der türkis-grünen Regierung forderte sie, "jetzt, jetzt, jetzt zu handeln" und nicht weitere Zeit ungenutzt verstreichen zu lassen, denn aus heutiger Sicht müsste in spätestens zehn Tagen ein Lockdown kommen. (Katharina Mittelstaedt, Gabriele Scherndl, 29.10.2020)