Wien – Ein bisschen emotional sei er schon, sagt Thomas Saliger, als er die Stationen seines Arbeitgebers, der heimischen XXXLutz-Gruppe, aufzählt. Mitten in einer der größten Krisen seit Jahrzehnten feiert das Möbelhaus sein 75-jähriges Jubiläum. Gegründet 1945 als kleiner Handwerksbetrieb in der kleinen Gemeinde Haag am Hausruck, sei man geblieben, wer man seit 1945 gewesen sei. Im Wesentlichen.

Denn aus dem kleinen Möbelhändler aus Oberösterreich schmiedeten die Söhne der Gründerin Gertrude Seifert – geborene Lutz –, Richard und Andreas, ein Imperium. "Heute, 2020, sind wir der zweitgrößte Möbelhändler der Welt", so der Marketingchef und Unternehmenssprecher zufrieden. Nur Ikea ist größer. So gesehen gibt es Grund zu feiern.

Geschlossen, hieß es für einige Wochen im Frühling. Doch seither laufen die Geschäfte gut. Foto: APA/Schlager

Gerade wegen der Krise kaufen die Menschen Möbel, als gäbe es kein Morgen. Und das seit Mai, als nach dem Lockdown auch die großen Möbelhäuser wieder öffnen durften. Der Blick auf den Parkplatz in der Filiale im dritten Wiener Gemeindebezirk gibt Saliger recht. Auch an einem Wochentag wie diesem, an dem wieder einmal darüber diskutiert wird, ob es auch hierzulande neuerlich einen Lockdown geben wird – und wenn ja, in welcher Form –, ist er gut gefüllt.

Alles dichtzumachen sei keine gute Option, so Saliger anlässlich des Jubiliäums-Pressegesprächs in Wien. Das deutsche, selektive Modell sei eine "gute Lösung auch für Österreich und sicher gut für die gesamte Wirtschaft". Der Möbelhändler, zu dessen Portfolio auch der Möbeldiskonter Möbelix und das Möbelhaus Mömax gehört, habe den Lockdown gut weggesteckt und den Umsatz wieder aufgeholt. Und zwar auf allen drei Schienen, so Saliger. Allein die Gastronomie ließ aus. In dutzenden XXXLutz- sowie Mömax-Filialen sind Restaurants, die bei einer Maßnahme wie in Deutschland geschlossen werden müssten. Schon jetzt liegt das Gastronomiegeschäft des Möbelkonzerns um zehn Prozent unter den Werten des Vorjahrs.

Dennoch werde es wohl ein gutes Jahr, so Saliger. Von Gartenmöbeln über Möbel fürs Homeoffice und Küchen seien die Zuwächse ab Mai enorm gewesen. Für Gartenmöbel hätte man riesige Flächen gemietet, um jene Stücke, die übrigbleiben, zu lagern. Allein: Es blieb nichts übrig.

Die Menschen verbringen gezwungenermaßen viel Zeit daheim. Das inspiriert viele offenbar dazu, sich mit der Einrichtung auseinanderzusetzen. Foto: APA

Die Möbelbranche sei oftmals ein Krisengewinner, sagt Saliger. So dürfte es auch im aktuellen Geschäftsjahr sein. Die Erwartungen für das heurige Jahr seien zunächst gedämpft gewesen, so der Unternehmenssprecher, doch nach dem Lockdown hätten die Verkäufe so angezogen, dass die Möbelfirma nun sogar über dem Vorjahr liege.

XXXLutz erzielte zuletzt mit mehr als 25.000 Mitarbeitern in 13 Ländern einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro. Heuer werden bis Jahresende 300 neue Mitarbeiter eingestellt und 50 neue Lehrstellen geschaffen. Einkaufsberater, die die Einkaufswilligen beim Shoppen unterstützen sollen. Ob es für die Mitarbeiter angesichts des Ansturms, den es zu bewältigen galt, Boni geben wird, weiß Saliger noch nicht. Das werde man auf einer Sitzung am 9. November diskutieren. Sicher sei, dass es heuer noch ein Goodie für die Beschäftigten geben werde: "Es wird etwas Besonderes geben, allein schon deswegen, weil die Weihnachtsfeier heuer ausfällt." (Regina Bruckner, 29.10.2020)