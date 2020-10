Corona-Verschärfungen

Österreich soll bis auf wenige Bezirke rot werden, Corona-Maßnahmen im Bereich der Gastronomie in Planung

Die Arbeitsgrundlage der Ampelkommission sieht nur noch 17 Bezirke vor, die nicht rot werden. Nächtliche Ausgangssperren, Kontaktreduktion und Maßnahmen in Schulen und der Gastronomie werden diskutiert – am Samstag will die Regierung Näheres verkünden