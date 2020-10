Österreicher wurde in der 77. Minute ausgetauscht, Heim-Rückspiel gegen Jiangsu Suning am Montag

Marko Arnautovic in Aktion. Foto: imago images/ChinaImages

Shanghai – Österreichs Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic hat am Donnerstag mit Shanghai SIPG im Hinspiel des Semifinal-Play-offs der chinesischen Meisterschaft auswärts gegen Jiangsu Suning ein 1:1 erreicht. Der 31-Jährige wurde in der 77. Minute ausgetauscht, vier Minute später fiel aus einem Eigentor der Ausgleich der Gäste. Das Heimteam war in der 55. Minute in Führung gegangen. Das Rückspiel in Shanghai ist für Montag angesetzt.

Sollte es der Arbeitgeber von Arnautovic bis ins Final-Play-off am 8. und 12. November schaffen, stünde der Wiener für die drei November-Partien des österreichischen Nationalteams nicht zur Verfügung. (APA; 29.10.2020)