Das Haus hat ein Loch, daraus kommt nichts Gutes – die Horrorserie "Hausen" startet auf Sky. Foto: Sky

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

"Traurigkeit darf immer weniger stattfinden": Charly Hübner in "Hausen" – Ein Haus, das lebt, saugt und ausscheidet, macht den Bewohnern in der Sky-Serie ab Donnerstag zu schaffen. Der deutsche Schauspieler half sich mit Schostakowitsch

Podcast: Ist "Barbaren" das neue "Vikings"? Laurence Rupp über Netflix-Serie – Der österreichische Schauspieler spielt in dem Historienepos die Hauptrolle. Über glückliche Zufälle, sprechende Schwerter und fehlende Sexszenen spricht er in der neuen Folge

Rassismus-Basiskurs: Lucky Luke auf der Plantage – Sein 99. Abenteuer führt den Comic-Helden ins tiefste Louisiana kurz nach Abschaffung der Sklaverei. Dort kämpft der Cowboy gegen Diskriminierung

Gründungsgeschäftsführer des Red Bull Media House verlässt Mateschitz-Konzern – Andreas Gall war zuletzt Chief Innovation Officer bei den Red-Bull-Medien

Erfolgreichste Staffel: 951.000 sahen letzte Folge der "Liebesg'schichten" – 359.000 stellten sich in ORF 1 der Frage "Sind wir Rassisten?" – "Bauer sucht Frau" auf ATV erreichte 356.000 Zuseher

Hündchen Idefix bekommt eine eigene TV-Serie – Der Deutschlandstart ist im kommenden Jahr bei Super RTL geplant. Die Serie spielt zwei Jahre bevor Idefix auf Asterix und Obelix treffen sollte

Fünf Jahre nach Ausstieg bei "Daily Show" kehrt Jon Stewart auf den Bildschirm zurück – Stewart soll eine Serie über aktuelle Themen für Apple TV+ übernehmen

"A Million Ways to Die in the West" und das "Moloch"-Finale: TV-Tipps für Donnerstag – Außerdem "Aussteiger mit 92", ein Themenabend zur anstehenden US-Wahl und "Am Schauplatz" über letzte Wünsche

Wir wünschen noch einen schönen Abend!