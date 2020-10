Greift noch immer in die Saiten und erzählt die Geschichte seiner Band: Gitarrist Gary Rossington in "Lynyrd Skynyrd – If I Leave Here Tomorrow", Arte, 21.45 Uhr.

Foto: APA / AFP / Suzanne Cordeiro

18.30 MAGAZIN

Konkret: 4 Wände – 4 Hände Ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, das rund 30 Menschen ein neues Zuhause geben wird, nimmt konkrete Forman an. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Streit um Motorradlärm – Biker gegen Anwohner Motorräder werden nicht nur immer schneller, sondern auch lauter. Eine wachsende Zahl von Anwohnern in Österreich und Süddeutschland macht dagegen mobil. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Der gute Bulle – Nur Tote reden nicht (D 2019, Lars Becker) Armin Rohde als "guter Bulle" Fredo Schulz, der um jeden Preis den brutalen Raststättenmord an einem Kollegen aufklären will. Rohde arbeitete mit Drehbuchautor und Regisseur Lars Becker u. a. bereits bei der Nachtschicht-Reihe zusammen. Bis 21.45, Arte

21.45 MUSIKDOKU

Lynyrd Skynyrd – If I Leave Here Tomorrow(USA 2018, Stephen Kijak) Mit Songs wie Sweet Home Alabama und Free Bird wurde die US-Band Lynyrd Skynyrd zu einem Inbegriff eines von einem Großaufgebot an Gitarren geprägten Southern Rock. Stephen Kijaks erzählt in seiner Doku die abwechslungsreiche Geschichte der Formation, die 1977 einen tragischen Flugzeugabsturz zu verkraften hatte. Bis 23.25, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Kontinent der Vielfalt – Amerika vor 1492 (2) Rund 90 Millionen "First Nations" besiedelten den Doppelkontinent vor der Eroberung durch die Europäer. Eine Reise zu den indigenen Kulturen Amerikas und ihren vielfältigen Strategien. Bis 0.05, ORF 2

22.45 GERICHTSDRAMA

Die zwölf Geschworenen (12 Angry Men, USA 1957, Sidney Lumet) Ein Geschworener (Henry Fonda) bringt die anderen elf dazu, ihre hastige Entscheidung in einem Mordprozess gegen einen 18-jährigen Puerto Ricaner noch einmal zu überdenken. Der grandiose Ensemblefilm ist das Regiedebüt von Sidney Lumet (Serpico), der seinen Ruf als Meister des Justizfilms und New-York-Spezialist noch oft bestätigen sollte. Bis 0.15, BR

Original-Trailer zu "12 Angry Men" / "Die zwölf Geschworenen". HD Retro Trailers

0.15 NOIR-KOMÖDIE

Boulevard der Dämmerung (Sunset Boulevard, USA 1959, Billy Wilder) Der einstige Stummfilm-Star Norma Desmond (Gloria Swanson) lebt zurückgezogen mit einem Butler (Erich von Stroheim) und heuert einen Drehbuchautor (William Holden) für ihr Comeback an. Billy Wilder fühlt der Traumindustrie mit giftigem Witz auf den Zahn. Bis 2.00, BR

1.00 KRIMI

Columbo – Stirb für mich (Columbo, USA 1973, Boris Sagal) Inspektor Columbo (Peter Falk) stößt in dieser feinen Folge der dritten Serienstaffel in die politische Arena vor: In der "heißen" Wahlkampfphase des Senatskandidaten Nelson Hayward (Jackie Cooper) lässt dessen Manager in der Presse verlautbaren, dass die Mafia Hayward ermorden will. Tatsächlich folgt ein kaltblütiges Täuschungsmanöver. Bis 2.30, ORF 2