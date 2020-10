Die US-Regierung hatte im März strenge Beschränkungen im Rahmen des Handelskriegs mit China eingeführt. Foto: apa/afp/nicolas asfouri

Die Vereinigten Staaten erlauben einigen Chipunternehmen, Huawei wieder mit Komponenten zu beliefern solange diese nicht für 5G genutzt werden. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Quellen. Während die 5G-Sparte also weiterhin bedroht bleibt, werde das Smartphone-Geschäft des Konzerns Analysten zufolge dadurch keine so großen Einbrüche erleben wie bisher erwartet wurde. Wenn Firmen belegen können, dass ihr Angebot nicht für 5G genutzt werden kann, dürfen sie die Firma beliefern.

Strenge Einschränkungen

Die US-Regierung hatte im März strenge Beschränkungen im Rahmen des Handelskriegs mit China eingeführt. Da die USA eine zentrale Rolle in der internationalen Halbleiterindustrie einnimmt, bedeutete das massive Einschnitte für das Smartphone-Geschäft des chinesischen Konzerns.

Zu den Unternehmen, die nun eine Genehmigung erhalten haben, gehört etwa Samsung, das nunmehr seine OLED-Bildschirme an Huawei verkaufen darf. Auch Sony hat eine Lizenz erhalten, was dem Unternehmen erlaubt, mit Kamerasensoren zu handeln. Weitere Unternehmen sind Omnivision, Intel und AMD. (red, 29.10.2020)