Das Produkt war in allen Filialen erhältlich

Kunden erhalten den Kaufpreis auch ohne Kaufbeleg rückerstattet, wenn sie den betroffenen Schinken retournieren. Foto: imago

Der Diskonter Hofer hat am Donnerstag wegen Listerien Serrano-Schinken zurückgerufen. Betroffen war der Artikel "Hola Serrano Schinken, 100 g" mit der Chargennummer G203641300 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.12.2020 des Lieferanten Principe di San Daniele Spa. Der Schinken war in allen Filialen erhältlich, der Verkauf wurde gestoppt, berichtete Hofer in einer Aussendung.

Listerien können Magen- und Darmerkrankungen sowie grippeähnliche Symptome auslösen. Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können in Folge des Verzehrs schwerwiegende Erkrankungen auftreten. Das Produkt darf nicht verzehrt werden und kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. (APA, 29.10.2020)