Aruba in der Karibik: Die Vereinten Nationen hoffen, dass das Beispiel des Bucuti & Tara Beach Resort Schule macht. Foto: iStock / Getty Images Plus/Nisangha

Jedes Jahr küren die Vereinten Nationen mit dem Global United Nations Climate Action Award for Climate Neutral Now die umweltfreundlichsten Unternehmen der Welt. In den vergangenen zehn Jahren, in denen dieser Preis vergeben wurde, wurde die Auszeichnung jedoch noch nie an ein Hotel vergeben – meist hatten große Unternehmen wie zum Beispiel Apple gewonnen.

Statt den Preis heuer erneut an einen gigantischen Konzern zu vergeben, pickten sich die Vereinten Nationen in diesem Jahr das Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba heraus. Das in der Karibik gelegene Hotel überzeugte auf ganzer Linie und konnte sich gegen mehr als 500 andere Unternehmen durchsetzen.

Resortbesitzer ist ein Österreicher

Denn, so die Begründung der Vereinten Nationen, Bucuti & Tara sei seit 32 Jahren bestrebt, umweltbewusst zu wirtschaften – also lange bevor dies zum Mainstream wurde. So sei das Resort das erste und einzige CO2-neutrale Hotel in der Karibik. Mehr noch: Es arbeite daran, "CO2-negativ" zu werden. Vierzig Prozent seines Energiebedarfs bezieht das Hotel aus erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik oder Windkraft. Ein Großteil der Lebensmittelabfälle wird an Schweinebauern gespendet, Glas und Pappe recycelt, Wäsche und Handtücher wiederverwendet, und seit 20 Jahren kommen keine Einwegkunststoffverpackungen und Styropor mehr zum Einsatz. Das Resort arbeitet daran, bis Ende 2020 zu 100 Prozent papierlos zu sein.

Dabei betrachtet Bucuti Nachhaltigkeit nicht nur als Beitrag, um die Betriebskosten zu senken, es geht vielmehr um ein höheres Ziel: "Tourismus ist nicht die Säule unserer Wirtschaft, sondern die Natur. Ohne unsere Natur gibt es keinen Tourismus", hält Resortbesitzer und CEO Ewald Biemans, ein gebürtiger Österreicher, fest. Er möchte, dass die gesamte Insel CO2-neutral wird.

Rundes Gesamtpaket

Die Vereinten Nationen wiederum hoffen, dass das Beispiel Schule macht und als Inspiration für andere Hotels dient, denn viele Konzepte wären übertragbar. So setzt das Bucuti & Tara Beach Resort auch auf wiederverwendbare Wasserflaschen für die Gäste, achtet auf einen geringen Wasserverbrauch, nutzt wiederaufbereitetes Abwasser. Bewegungssensoren in den Zimmern runden das Gesamtpaket ab. Entsprechend schaltet sich zum Beispiel die Klimaanlage ab, sobald ein Gast das Zimmer verlässt. (red, 30.10.2020)